Пытаясь избавиться от кредита, житель Новочеркасска лишился 600 тысяч рублей

Мужчина доверился "сотруднику" банка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 35-летний житель Новочеркасска хотел избавиться от кредита и отдал телефонным мошенникам 600 тысяч рублей. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону.

- Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков и спросил, не оформляет ли он сейчас кредит, потому что в данный момент по его счету проходит именно такая операция, - рассказали в ведомстве.

Владелец карты ответил, что кредит не оформляет, тогда на том конце провода ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, и предложили выход из ситуации. Говорили, что займ якобы оформлен, и нужно взять другой кредит, чтобы оплатить этот, а деньги перевести на «безопасные счета», и после банковского расследования средства ему вернут.

Мужчина сделал все, как злоумышленники и просили: в мобильном приложении банка оформил кредит и перевел деньги на указанные лжесотрудником счета. А когда понял, что нарвался на мошенников, обратился в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области. - Проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.

Донские полицейские не устают напоминать, что сотрудники банка сами клиентам звонить не будут. При поступлении подобных звонков ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные как и номера карт и счетов.

- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего, не переходите по ссылкам из сообщений незнакомцев и не устанавливайте подозрительных приложений, - призывают в донском главке.

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