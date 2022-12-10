В Ростовской области на дороге перевернулась иномарка, погиб пассажир

Автомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 10 декабря, рано утром в Ростовской области случилось смертельное ДТП. В аварии на автодороге «Котельниково-Песчанокопское» погиб мужчина. Подробнее о происшествии рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Сообщение об аварии на 98-м километре трассы поступило в 5.45, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, 36-летний водитель за рулем Hyundai Elantra, съехал на левую обочину, где машина опрокинулась.

В результате ДТП погиб 38-летний пассажир. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

В управлении ГИБДД по Ростовской области напоминают водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, особенно сейчас, когда ночью и по утрам на дорогах гололедица.

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