В Ростовской области в ДТП на выезде с заправки пострадали два взрослых и ребенок

В машинах пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Авария на выезде с заправки случилась в Ростовской области вечером в пятницу, 9 декабря, в Неклиновском районе. Подробности сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- Примерно в 21.20 на восточном подъезде к Таганрогу 20-летний водитель за рулем “ВАЗ 21150”, выезжая с заправки в направлении села Самбек, по предварительным данным, не уступил дорогу попутно едущему седану Kia Cerato, которым управлял 38-летний водитель, - рассказали в ведомстве.

В результате столкновения не только транспорт, но и люди получили травмы. За медицинской помощью обратились водитель “пятнадцатой” и его 15-летний пассажир и водитель иномарки.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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