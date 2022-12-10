Городскую елку в Каменске-Шахтинском украсили пятилитровыми бутылками с игрушками

Елочные игрушки спрятались от непогоды под пластиком. Фото: группа "Подслушано в Каменске-Шахтинском" ВКонтакте

В Каменске-Шахтинском конкурс новогодней игрушки от местного ДК вызвал бурное обсуждение горожан в соцсетях. На итоговом видеоролике, размещенном в городском паблике в соцсети, показаны всевозможные елочные украшения, которые жители города изготовили своими руками, чтобы украсить ими главную новогоднюю елку в Каменске-Шахтинском.

Возможно, для защиты от дождей, которые на Дону зимой нередки, некоторые композиции авторы поместили в пятилитровые бутылки из пластика. Но такой выбор материала показался пользователям неоднозначным, учитывая проблемы с водоснабжением в городе - режим ЧС был снят только второго декабря.

- Если украшение главное городской елки пустыми бутылками – это шутка, то она очень плохая. Выбрано не то время и не то место, - пишет местная жительница в комментариях. - Не просто так так были очереди к водовозкам.

- Это не просто пустые бутылки - они защищают поделку, которую сделали ребята из школы искусств, от дождя и снега как купол, - вступился за задумку другой горожанин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шарики-космонавты, Дед Мороз из ваты и металлизированный дождик: какими игрушками украшали елки в 19-20 веке

В музее Ростова появились игрушки, которыми украшали новогодние ели в прошлые века (подробнее)