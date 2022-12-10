Под Ростовом между “Мегой” и Янтарным построят высотный ЖК

Территория будущей стройки находится в Аксае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Ростовом и Аксаем построят новый высотный жилой комплекс. Негосударственная экспертная организация согласовала в Главгосстройэкспертизе проектную документацию для высотной застройки. Об этом пишет издание “Город N”.

Речь идет об участке площадью 0,6 гектара по улице Княжеская, 1, который относится к Аксаю. Он находится между “Мегой” и Янтарным поселком.

По данным публичной кадастровой карты, земли рядом также могут использоваться для строительства жилых высоток, социальной инфраструктуры и транспортной.

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