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НовостиОбщество10 декабря 2022 15:05

Ростовчанин требует уволить водителя троллейбуса за “самоуправство”

Пассажир хотел выйти из салона через заднюю дверь
Татьяна ТИХОНОВА
Автор жалобы требует принять самые строгие меры.

Автор жалобы требует принять самые строгие меры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростова потребовал от городских властей уволить водителя городского троллейбуса. Мотивирует свое предложение тем, что шофер не открыл ему дверь. Соответствующее обращение мужчина опубликовал на портале “Благоустройство города” - сервисе оперативного решения проблем горожан.

- 9 декабря 2022 года около 12.50 водитель троллейбуса маршрута № 17 (бортовой номер 118), следующего в направлении Сельмаша, на остановке “Комсомольская площадь” не открыл задние двери для высадки пассажиров, - следует из текста обращения.

Автор жалобы требует самых жестких мер в отношении шофера.

- Требую уволить данного водителя за самоуправство, - пишет мужчина.

Мер руководитель автотранспортного предприятия, судя по всему, пока не принимал - жалоба находится на стадии “поиск модератора”. И в ситуации еще предстоит внимательно разобраться.

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