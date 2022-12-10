Ростовчанин требует уволить водителя троллейбуса за “самоуправство”

Автор жалобы требует принять самые строгие меры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростова потребовал от городских властей уволить водителя городского троллейбуса. Мотивирует свое предложение тем, что шофер не открыл ему дверь. Соответствующее обращение мужчина опубликовал на портале “Благоустройство города” - сервисе оперативного решения проблем горожан.

- 9 декабря 2022 года около 12.50 водитель троллейбуса маршрута № 17 (бортовой номер 118), следующего в направлении Сельмаша, на остановке “Комсомольская площадь” не открыл задние двери для высадки пассажиров, - следует из текста обращения.

Автор жалобы требует самых жестких мер в отношении шофера.

- Требую уволить данного водителя за самоуправство, - пишет мужчина.

Мер руководитель автотранспортного предприятия, судя по всему, пока не принимал - жалоба находится на стадии “поиск модератора”. И в ситуации еще предстоит внимательно разобраться.

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