Гандболистки «Ростов-Дона» уступили в домашнем матче ЦСКА в ответном матче чемпионата России

Уже в понедельник дончанки сыграют с китаянками. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

В субботу, 10 декабря, женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в матче OLIMPBET Суперлиги 2022/23 со счетом 26:30. Играли команды во Дворце спорта - домашней площадке ростовской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перед матчем обе команды - лидеры сезона, но гости выше в турнирной таблице. Москвичи шли без поражений, а в нас было два проигрыша, в том числе ЦСКА на выезде. Первые два мяча забросили москвички, но поначалу игры команды шли мяч в мяч. К девятой минуте матча гости усилили напор. Несмотря на старания дончанок сравнять счет, москвички увеличили отрыв. А самой напряженной была последняя четверть матча: у москвичек было комфортное преимущество, а дончанки боролись за каждый мяч.

В итоге «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в ответном матче чемпионата России 2022/23 со счетом 26:30.

А 12 декабря на домашней площадке «Ростов-Дон» встретится с китайским «Фениксом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милый мой бухгалтер на вишневой «девятке»: звезды гандбола из Ростова очнулись в 90-х

Спортсменки «Ростов-Дона» переоделись в яркие лосины и накрасились голубыми тенями (подробнее)