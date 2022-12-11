В воскресенье в Ростове потеплеет до +7

В Ростове обещают теплую погоду. Фото: ДЕМКОВ Денис

В воскресенье, 11 декабря, в Ростове-на-Дону синоптики обещают достаточно теплым - воздух днем прогреется до +7. По области же прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу на дорогах. Рассказываем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В донской столице будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 8 - 13 метров в секунду, утром и днем - с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью утром - до +3, днем - от +5 до +7.

По Ростовской области также будет пасмурно с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди, утром с мокрым снегом. Также утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 8 - 13 метров в секунду, а местами с порывами и до 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха к утру - от нуля до +5, при прояснениях - минусовая, днем же - от +1 до +6, по югу региона - до +9.

Ну а в ночь на понедельник местами небольшой и умеренный дождь, по северу - с мокрым снегом.

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