Бойцы донских студенческих отрядов передали на Донбасс «Жигули» и гуманитарную помощь

Донской отряд решил передать свой приз - автомобиль - своим коллегам на Донбассе. Фото: правительство Ростовской области

Машину, груженую гуманитарной помощью передадут бойцы донских студенческих отрядов своим коллегам из Луганской и Донецкой народных республик. Торжественная передача собранного назначена на итоговый слет студотрядов Ростовской области. Об этом сообщает правительство региона.

- Автомобиль «Жигули» донские студотряды получили по итогам интеллектуального квиза на Всероссийском слете студотрядов, - рассказали в пресс-службе. - И студенты решили передать машину своим коллегам из новых российских регионов и заполнить ее гуманитарным грузом.

Добавим, в текущем году более трех тысяч ребят из Ростовской области были в числе бойцов студотрядов. Половина из них прошла профильное профобучение и принимала участие в масштабных проектах в России и за рубежом, например, помогали строить атомную станцию Аккую в Турции.

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