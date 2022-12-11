Ростовская область направила на поддержку мобилизованных 153 миллиона рублей

Фонд принимает добровольные пожертвования. Фото: правительство Ростовской области

Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития направил на поддержку мобилизованных 153,5 млн рублей. Об этом стало известно на очередном заседании попечительского совета фонда под председательством заместителя губернатора Александра Скрябина.

Обсуждалось, что от Минобороны страны поступили заявки на покупку спальных мешков и разгрузочных жилетов: за две с лишним недели с прошлого заседания на их закупку было выделено 25,3 миллиона рублей.

Всего же расходы фонда в вопросе поддержки мобилизованных составили уже 153,5 миллиона рублей. Общий объем поступивших в фонд денег – около 678 миллионов.

Напомним, работу Ростовского фонда контролирует глава региона. Помогать в решении задач могут другие организации, как, например, ОНФ, где занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи.

Фонд принимает добровольные пожертвования - средства может перечислить любой желающий.

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