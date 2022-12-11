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НовостиПолитика11 декабря 2022 7:03

В Ростовской области вернули домой мобилизованного многодетного отца

У него на иждивении трое детей возрастом до 16 лет
Татьяна ТИХОНОВА
Если сначала от мобилизации были освобождены отцы четырех и более детей, то теперь правило распространяется на всем многодетных отцов.

Если сначала от мобилизации были освобождены отцы четырех и более детей, то теперь правило распространяется на всем многодетных отцов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области призванного по частичной мобилизации отца троих детей вернули домой. Об этом сообщает депутат Госдумы от донского региона Антон Гетта в своем телеграм-канале.

- К нам обратилась супруга бойца, - рассказывает депутат. - Ведь у него трое несовершеннолетних детей на иждивении.

В конце ноября из штаба Южного военного округа пришел ответ, что бойца уволили с военной службе согласно приказу Генштаба ВС РФ, по которому частичной мобилизации не подлежат многодетные родители.

Напомним, ранее в правительстве Ростовской области дали очередную серию ответов на самые частые вопросы от призванных по частичной мобилизации и их семей. Так, например, объяснили, как у бойцов идет стаж. На время нахождения в части - день в день, а во время участия в боевых действиях - день за три.

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