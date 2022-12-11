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НовостиОбщество11 декабря 2022 7:28

В Ростове включили гирлянды на главной городской елке

Фотографиями лесной красавицы ростовчане делятся в соцсетях
Татьяна ТИХОНОВА
В этом году новых новогодних украшений город не закупал.

В этом году новых новогодних украшений город не закупал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове засветилась иллюминацией главная городская елка, установленная у парка им. М. Горького на Большой Садовой улице. Кадрами новогоднего дерева с включенной подсветкой ростовчане делятся на своих страницах в соцсетях и в городских пабликах.

Жители донской столицы активно комментировали фотографии.

- Лучше бы на другое потратили, - не обошлось без традиционного комментария.

- Эти украшения с прошлого года! - поспешили успокоить другие горожане.

Напомним, в этом году губернатор Василий Голубев после многочисленных обращений дончан к нему в блоге принял решение, отменить масштабные празднования Нового года и не тратить деньги на новые праздничные украшения - все муниципалитеты наряжают улицы из старых запасов украшений. При этом новогодние утренники для детей должны состояться обязательно.

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