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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 7:48

В Ростовской области автомобиль въехал в столб и перевернулся

Опасное ДТП произошло в Шахтах
Татьяна ТИХОНОВА
К счастью, пострадала только машина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

К счастью, пострадала только машина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, в Шахтах, произошло опасное ДТП. В ночь на воскресенье на городской дороге автомобиль врезался в столб и перевернулся. Подробности сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Вызов поступил 10 декабря в 22.20, - рассказали в Госавтоинспекции. - ДТП произошло в переулке Тамбовский. 52-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage, по предварительным данным, не справился с управлением машиной.

Когда управление было потеряно, автомобиль свернул с дороги - наехал на бордюрный камень и опору уличного освещения, после чего машина опрокинулась.

К счастью, человек в автомобиле не пострадал, а машина в результате ДТП получила механические повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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