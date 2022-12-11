В центре Ростова запретят использовать против гололеда пескосоляную смесь

На борьбу с гололедицей 8 декабря вышли полтысячи дворников. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Дороги в центральной части Ростова-на-Дону в непогоду будут обрабатывать не привычной пескосоляной смесью или пескопастой, а реагентом “Бионорд”, который используют в донской столице третий год. Об этом рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Ростова Алексей Пономарев.

- На проезжих частях дорог для обработки будет применяться хорошо зарекомендовавший себя реагент «Бионорд», - говорит руководитель.

Решение мотивируется тем, что новый реагент оставляет после себя меньше грязи, и от него не страдают зеленые насаждения.

Как мы писали ранее, во время сильной гололедицы в первой декаде декабря для обработки дорог Ростова использовали более 400 тонн реагентов.

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