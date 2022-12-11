Очередное ДТП с трамваем в Таганроге попало на камеру

Пострадала техника - легковой автомобиль и новый трамвай. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, произошло очередное ДТП с трамваем. Фотографией с места происшествия, случившегося в субботу, 10 декабря, поделились в соцсетях местные жители.

- Решили перебить все трамваи? Что делается-то, а?! - возмущена горожанка.

- Ну трамвай-то, по идее, не особо пострадает, только пластиковый бампер, хотя все равно жалко, - рассуждает другой читатель.

Напомним, сейчас в Таганроге обновляется парк трамваев. А весной следующего года планируется запустить сразу три новых трамвайных маршрута вдобавок к действующим шести направлениям движения рельсового городского транспорта.

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