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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 14:10

Очередное ДТП с трамваем в Таганроге попало на камеру

Очевидцы поделились в соцсетях фотографией с места происшествия
Татьяна ТИХОНОВА
Пострадала техника - легковой автомобиль и новый трамвай.

Пострадала техника - легковой автомобиль и новый трамвай.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, произошло очередное ДТП с трамваем. Фотографией с места происшествия, случившегося в субботу, 10 декабря, поделились в соцсетях местные жители.

- Решили перебить все трамваи? Что делается-то, а?! - возмущена горожанка.

- Ну трамвай-то, по идее, не особо пострадает, только пластиковый бампер, хотя все равно жалко, - рассуждает другой читатель.

Напомним, сейчас в Таганроге обновляется парк трамваев. А весной следующего года планируется запустить сразу три новых трамвайных маршрута вдобавок к действующим шести направлениям движения рельсового городского транспорта.

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