В Ростовской области суд вернул противорадиационное убежище в собственность государства

Суд вернул объект гражданской обороны во владение государства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арбитражный суд Ростовской области постановил вернуть в собственность государства противорадиационное убежище в Гуково. Оно принадлежало Центральной обогатительной фабрике “Гуковская”. Об этом свидетельствует постановление, размещенное в картотеке арбитража.

Суд удовлетворил иск Федерального агентства по управлению госимуществом региона в отношении ЦОФ “Гуковская”. Помещение площадью почти 370 квадратных метров, которое находится в подвале административного корпуса фабрики, перешло в распоряжение государства.

Напомним, ранее суд изъял в собственность государства бомбоубежище хлебозавода в переулке Братском. Иск в инстанцию поступил от Военной прокуратуры ЮВО. Третьим лицом выступило донское управление МЧС.

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