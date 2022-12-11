За сутки в Ростовской области выявлен 41 новый случай коронавируса

Случаи ковида продолжают регистрировать медики в Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на воскресенье, 11 декабря, за последние сутки среди жителей Ростовской области выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего же с начала эпидемии в регионе было зарегистрировано 437 955 случаев заражения ковидом.

Мировая пандемия отступила, но врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности, учитывая сезон гриппа и простуд. Так, сейчас активизировался казалось бы забытый свиной грипп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область вернулся свиной грипп

Эпидпорог в регионе превышен почти на треть, а уровень заболеваемости выше прошлого года (подробнее)