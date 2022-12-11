В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается ухудшение погоды

В северных районах возможна гололедица. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ухудшение погоды возможно в Ростовской области в ближайшие сутки. Об этом предупреждает на своем сайте Управление МЧС по Ростовской области, ссылаясь на прогноз погоды от донских синоптиков.

Так, в понедельник, 12 декабря, В Ростовской области местами пройдет небольшой и умеренный дождь, средняя скорость ветра 8 - 13 метров в секунду с мощными порывами - 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от нуля до +5 градусов, а по северу и востоку - до -4, значит, на дорогах после дождя стоит опасаться гололедицы. Днем же температура установится на уровне от +1 до +6, по югу - до +10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на декабрь 2022: снегопад и морозы до -18 прогнозируют синоптики

Начальник гидрометцентра Назарова предупредила о метелях и морозах в декабре в Ростовской области (подробнее)