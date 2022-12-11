Семеро погибли в ДТП на дорогах Ростовской области за сутки

В массовом ДТП с четырьмя автомобилями на дороге в Азов погибли двое, третья жертва скончалась в больнице. Фото: УГИБДД по РО

В Ростовской области за сутки три ДТП унесли жизни семи человек. О каждой аварии читателям рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Так, в 5.45 на трассе “Котельниково - Песчанокопское” в кювет улетел автомобиль Hyundai Elantra, в котором скончался пассажир.

В 13.40 на трассе “Ростов - Азов” водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Он погиб на месте, как и пассажирка Hyundai Getz, а молодой водитель второй иномарки скончался спустя сутки в больнице. В одной из четырех машин в этой аварии был трехмесячный ребенок - он не пострадал, отметили в Госавтоинспеции.

А спустя всего три часа не стало еще трех человек. На дороге “Новочеркасск - Каменоломни” водитель “Лады Гранты” выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai i30 и еще одной “Ладой”. Погиб водитель иномарки и водитель первой “Лады” вместе с семилетним мальчиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в ДТП в Ростовской области

Авария произошла под Новочеркасском (подробнее)