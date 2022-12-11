В Ростовской области в пожаре погиб мужчина

С огнем боролись 24 человека.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Новочеркасске Ростовской области в воскресенье, 11 декабря, в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.
- Сообщение о возгорании в доме на улице Калинина поступило диспетчеру в 13.00, - рассказали в ведомстве.
Пожарный расчет сразу же направился к месту пожара. С огнем боролись 24 человека, было задействовано шесть единиц спецтехники.
Пламенем была охвачена площадь в пять квадратных метров. И уже в 13.13 возгорание было локализовано, а спустя две минуты пожарные зафиксировали полную ликвидацию огня.
К сожалению, в пожаре погиб 47-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, уточняют в МЧС.
Теперь надзорным органам остается выяснить причину пожара.
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