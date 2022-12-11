В Ростовской области в пожаре погиб мужчина

С огнем боролись 24 человека. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новочеркасске Ростовской области в воскресенье, 11 декабря, в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании в доме на улице Калинина поступило диспетчеру в 13.00, - рассказали в ведомстве.

Пожарный расчет сразу же направился к месту пожара. С огнем боролись 24 человека, было задействовано шесть единиц спецтехники.

Пламенем была охвачена площадь в пять квадратных метров. И уже в 13.13 возгорание было локализовано, а спустя две минуты пожарные зафиксировали полную ликвидацию огня.

К сожалению, в пожаре погиб 47-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, уточняют в МЧС.

Теперь надзорным органам остается выяснить причину пожара.

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