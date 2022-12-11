Жителей Дона приглашают принять участие в конкурсе на знание Конституции России

Участвовать можно с 12-летнего возраста. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Ростовской области приглашают принять участие в акции «Всероссийский тест на знание Конституции РФ». Он состоится в понедельник, 12 декабря, в онлайн-формате. Об этом сообщает правительство донского региона.

Тест пройдет на онлайн-платформе гражданин.дети. Участвовать в тесте можно с 12 лет. Благодаря результатам теста жюри оценит уровень правовой грамотности дончан и всех россиян. На основе ответов будет разрабатываться мотивация для жителей региона и страны изучать гражданский строй родного государства и и выполнять обязанности, прописанные в Конституции.

Каждый участник получит сертификат, который отобразит уровень личной правовой грамотности. Всего же за шесть лет Всероссийский тест на знание Конституции РФ прошли более четырех миллионов человек.

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В этом году участники могли подать онлайн и офлайн заявки (подробнее)