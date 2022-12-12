В Ростове у парка Горького собрали новогоднюю елку

Елка высотой 24 метра украшена игрушками, которые закупили еще в прошлом году. Фото: администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону у парка имени Горького установили главную праздничную елку. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
Елка высотой 24 метра украшена игрушками, которые закупили еще в прошлом году. Новогоднюю красавицу украсили гирляндой, звездами, светодиодными игрушками, шарами и снежинками.
Отметим, что в январе 2022 года из-за сильного ветра елка упала. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам Алексея Логвиненко, к предстоящим праздникам конструкцию зеленой красавицы укрепили.
Также новогодние декорации появились и на других улицах города. Вечерами ростовчане смогут гулять под переливы разноцветных гирлянд.
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