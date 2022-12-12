В Ростове-на-Дону прошло праздничное шествие со "слоном"

На празднике собрались сотни горожан. Фото: театр "Ларамбла"

В Ростове состоялось праздничное шествие во главе со слоном. Об этом сообщили на странице городского уличного театра "Ларамбла". Сотрудники пообещали ростовчанам провести по улицам слона и сдержали свое слово.

Необычное мероприятие состоялось в воскресенье, 11 декабря. Ростовчан ждали мимы, артисты на ходулях и надувной слон. Они устроили настоящий карнавал на улице. На празднике собрались сотни горожан, чтобы успеть сфотографироваться со слоном и другими артистами. За основу мероприятия была взята басня Крылова "Слон и Моська", а также известный фразеологизм "купи слона".

Отметим, что театр "Ларамбла" часто проводит в Ростове аналогичные мероприятия, собирая вокруг себя сотни горожан.

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