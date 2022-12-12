В 2023 году в Ростовской области на букеты потратят 2,4 млн рублей

Цветы будут поставлять с 1 января по 26 декабря 2023 года. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области в 2023 году на букеты планируют потратить 2,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте "Госзакупок".

Правительство Ростовской области ищет подрядчика, который займется закупкой цветов. В губернаторский букет №1 входят 29 роз Гран При сорта экстра. Цветок должен быть высотой 6-8 сантиметров и бордового оттенка. Длина стебля должна быть больше 80 сантиметров и без шипов. В букет войдут также несколько веток гипсофилов с бело-розоватым оттенком и ветки пальмы Робелини – 10 штук. Все букеты одной длины необходимо обернуть зеленой бумагой. Всего таких букетов будет 200 штук. Средняя цена такого букета 7,3 тысячи рублей.

Также необходимо собрать губернаторский букет №3. Он состоит из 51 розы. Необходимо 80 таких букетов, 40 из них будут состоять из роз Гран При бордо, а другие 40 – из розы Мондиаль белого цвета. Требования к этим букетам остаются аналогичными. Средняя цена такого букета составит 7,9 тысячи рублей.

Кроме того, необходимо закупить 95 цветочных композиций. Они будут состоять из 25 гвоздик, пяти белых Хризантем Балтика, пяти листов аспидистры, 15 чайно-гибридных роз бордового цвета, а также 20 веток рускуса. Они будут крепиться на плоских подставках с флористической губкой. Средняя цена цветочной композиции 2,5 тысяч рублей.

В закупку также входят 347 красных гвоздик. Они должны быть первого сорта, высотой не больше 60 см, а диаметр цветка 6-8 см. Одна гвоздика составляет в цене около 100 рублей.

Цветы будут поставлять с 1 января по 26 декабря 2023 года. Результаты аукциона будут известны 13 декабря.

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