В Ростовской области водитель иномарки сбил 14-летнего подростка

С травмами пострадавшего доставили в больницу Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Аксае Ростовской области водитель легковушки сбил 14-летнео мальчика. ДТП произошло 10 декабря около 17:55 на автодороге "Аксай - хутор Большой Лог - Новочеркасск".

По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель "Дэу Матиз" двигался по проезжей части. В этот момент по нерегулируемому переходу шел 14-летний юноша. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил подростка.

В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)