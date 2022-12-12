В Ростовской области производитель одежды откроет конный клуб за 200 млн рублей

На территории клуба располагаются административное здание, манежи и левады, а также конюшня на 40 голов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Открыть конный клуб на площади 20 гектаров в Усть-Койсуге Азовского района в 2023 году планирует производитель одежды под брендом Elis из Ростова. Об этом корреспонденту «КП — Ростова-на-Дону» рассказали в пресс-службе компании.

Как уточняет издание Город N, производитель одежды планирует окупить вложения в размере 200 миллионов рублей за 15 лет. Проект, который имеет отдельное юридическое лицо, но фактически входит в группу компаний, стартовал еще до пандемии. На территории клуба располагаются административное здание, открытый и крытый манежи и левады, а также конюшня на 40 голов. В компании надеются, что отбить инвестиции получится быстрее, чем за 15 лет, поскольку на этом рынке отмечается стабильно растущий спрос и низкая конкуренция.

Отметим, что конный комплекс будет в сегменте премиум. На его территории будут проводить тренировки, прогулки и фотоссесии, а также оказывать услуги по содержанию лошадей и уходу за ними. Первые «постояльцы» появятся в клубе уже в январе-феврале. Также руководство компании будет держать там шесть-семь своих лошадей, трое из которых уже приобретены. Этих скакунов планируется использовать для тренировок и организации фотосессий.

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