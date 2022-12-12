Прогноз опубликовал гидрометцентр. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге в начале рабочей недели прогнозируют дождь и снег. Прогноз на начало следующей недели опубликован на сайте гидрометцентра.

По данным синоптиков, 12 декабря температура воздуха будет составлять около +3 градусов ночью, и +6 градусов днем. Возможен дождь. Скорость ветра — 7 метров в секунду.

13 декабря ночью столбик термометра может опуститься до нуля. Днем также будет холоднее — до +5 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют дождь. Порывы ветра могут достигать 6 метров в секунду.

В среду, 14 декабря, пройдет снег с дождем. Ночью ударят заморозки до -3 градусов. Днем ожидается около +2 градусов. Прогнозируются дождь и снег. Скорость ветра снизится до 2 метров в секунду.

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