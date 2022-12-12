В Ростовской области население продолжает сокращаться

В октябре население сократилось на 2116 жителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области число жителей в городах и селах продолжает сокращаться. Об этом сообщили в Росстате.

По данным статистики, в Ростовской области в октябре 2022 года родилось 2610 малышей. По сравнению с октябрем прошлого года это на 16% меньше. Такое снижение для Донского региона стало рекордным. В регионе с января по октябрь на свет появилось 27479 детей, по сравнению с прошлым годом это на 8% меньше.

В остальные месяцы также было снижение показателей. Смертность населения по итогам октября 2022 года сократилась на 42%. При этом естественная убыль жителей все равно была больше рождаемости. Так, умерло 4726 человек. В октябре население сократилось на 2116 жителей. Всего за период январь – октябрь скончались 51101 человек, что на 18 % меньше, чем в прошлом году.

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