В Новочеркасске в ближайшие дни будет тепло и пасмурно

Вечером столбики термометров могут опуститься до 0. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Новочеркасска ждет теплая и пасмурная погода. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру после 15 декабря.

В понедельник, 12 декабря, в городе погода будет облачной, а воздух прогреется до +8 градусов. Вечером столбики термометров составят +4 градуса. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

Во вторник и среду в городе синоптики прогнозируют +3...+4 градуса днем, а вечером показатели могут опуститься до 0. Также в эти ожидается снег и небольшой дождь.

В четверг и пятницу горожан вновь будет ждать плюсовая температура до +6 градусов днем, и с небольшим морозом до -1 – ночью. В эти дни в городе также ожидаются небольшие дожди и пасмурная погода.

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(Подробности)