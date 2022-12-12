В Новочеркасске вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП на трассе Шахты — Раздорская

Во время заседания обвиняемый себя в совершении преступления признал полностью. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в законную силу вступил приговор в отношении военнослужащего, который нарушил скоростной режим на участке автомобильной дороги «Шахты – Раздорская» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Как следует из сообщения, мужчина не справился с управлением, пересек линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате водитель «Лада Гранта» погиб на месте, а пассажирка, сидевшая на переднем сидении, скончалась в больнице. Другой пассажирке, находившейся на заднем сидении, был причинен тяжкий вред здоровью. Женщина, которая ехала с обвиняемым, получила множественные телесные повреждения.

Во время заседания подсудимый признал вину полностью и раскаялся. Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого и смягчающие обстоятельства. Суд учел, что подсудимый привлекается к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики и наличие ведомственных наград. Также повлиял тот факт, что он является ветераном боевых действий.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок два года. Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда. Были взысканы денежные средства на сумму 1,45 миллиона рублей.

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