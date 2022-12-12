В Ростовской области вдвое сократилось число умерших за месяц

Смертность в регионе сократилась почти в два раза. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области вдвое сократилось число умерших граждан. Об этом сообщили на сайте Росстата.

По данным статистики, на территории Ростовской области значительно уменьшилось количество умерших естественной смертью. За октябрь 2022 года показатель смертей составил 4726 человек.

В этот же период 2021 года из жизни ушли 8249 граждан по всей Ростовской области. Таким образом, смертность в регионе сократилась почти в два раза.

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(Подробности)