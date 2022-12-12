Завкафедрой РостГМУ отправили в колонию по делу о взятках от студентов

Преподаватель РостГМУ на своих экзаменах и зачетах по стоматологии ставил положительные отметки студентам за деньги. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону заведующего кафедрой стоматологии Медицинского университета признали виновным в получении взяток от студентов в размере 360 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Ростовской области.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Там было доказано, что с октября 2018 года по февраль 2020 года преподаватель РостГМУ на своих экзаменах и зачетах по стоматологии ставил положительные отметки студентам за деньги, пользуясь при этом помощью посредников. Следствие раскрыло 16 случаев получения взятки на сумму 360 тысяч рублей.

В результате суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Также его лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге при получении взятки задержали сотрудников уголовного розыска

Полицейских поместили под стражу (подробнее)