200 лучших студентов ЮФО получили стипендию на сумму 8 млн рублей

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Состоялась XX юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Умная стипендия». Представители банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» вручили стипендии 200 лучшим студентам на общую сумму 8 миллионов рублей.

«Умная стипендия» — это ежегодный конкурс для бакалавров, магистрантов и аспирантов на получение именной стипендии от учредителей конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает претендентов по уровню финансовой грамотности, умению применять знания в бизнесе и готовности реализовывать собственные проекты, соответствующие Целям устойчивого развития. Формулируя свои идеи и представления о будущем в терминах ЦУР, молодые люди осознают свою роль в новом мире и могут предлагать новые локальные решения глобальных проблем.

В 2022 году свои успехи и бизнес-проекты на рассмотрение конкурсной комиссии представило рекордной количество претендентов — 9000 человек из 17 ведущих вузов Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Астрахани, Нижнего Новгорода и республики Адыгея.

В результате члены жюри отобрали работы 200 лучших студентов. Размер стипендии составил 40 тысяч рублей для каждого финалиста конкурса.

Поддержка умной и талантливой молодежи — основная миссия социально образовательных проектов банка. Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала вручают умную стипендию с 2002 года. За 20 лет существования конкурса более 30 000 человек приняли участие в проекте, а 5 800 студентов стали стипендиатами конкурса. В 2022 году банк «Центр-инвест» увеличил капитал Фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 млн рублей, и сегодня это крупнейший эндаумент фонд на Юге России.