В Ростове завершается строительство детсадов в Левенцовке и на Западном

Окончание работ в дошкольном образовательном учреждении в Левенцовке планируется до 25 декабря. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону завершается строительство детских садов в микрорайоне Левенцовский и Западном жилом массиве. Темпы строительства соцобъектов обсудили на совещании во главе с замгубернатора региона Владимиром Окуневым.

По данным представителей администрации Ростова, строительство детсада на 110 мест в 10-м микрорайоне Западного жилого массива завершится до середины декабря 2022 года. В то же время окончание работ в дошкольном образовательном учреждении в Левенцовке планируется до 25 декабря. В поселке Темерницком Аксайского района завершены строительно-монтажные работы, идет процедура ввода детсада в эксплуатацию.

К новому году намечено полностью выполнить работы по строительству школы на 600 мест на улице Огородной в Батайске. Однако существует вероятность срыва сроков на стройплощадке детсада в Сальске. А вот в Таганроге уже возвели детсад на Адмирала Крюйса. Также есть шансы завершить до конца текущего года другой объект, по Мариупольскому шоссе.

Многие муниципальные районы отчитались об успешном выполнении годовой программы по обеспечению жильем детей-сирот, но в зоне риска оказались Шахты, Таганрог, Мартыновский и Тарасовский районы. Определенные сложности возникли с предоставлением земельных участков многодетных семьям - несмотря на наличие участков, льготники оформляют отказ, рассчитывая на последующую выдачу земельного сертификата.

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