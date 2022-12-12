В Ростове на этой неделе ожидается сильный ветер, снег и гололедица

Воздух в городе прогреется до +8 градусов Фото: Иван Макеев

Жителей Ростова на текущей неделе ждет сильный ветер, снег и гололед. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков с 12 по 19 декабря жителей города ждет ветреная погода. В Ростов должен прийти долгожданный снег. Однако кроме него ожидаются дожди и сильный ветер.

В понедельник и вторник горожан будет ждать сильный ветер. Его скорость достигнет 18 метров в секунду. Днем 12 декабря столбики термометров достигнут +8, однако в следующие дни погода ухудшится. В ночь на 14 декабря в донской столице синоптики прогнозируют мокрый снег и гололёд.

С пятницы, 16 декабря, в городе будет небольшое потепление до +8. Ветер ослабнет и сменится с восточного на южный. Однако в город придут дожди. Так что гражданам стоит внимательнее следить за погодой.

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