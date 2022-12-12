Более 1000 убойных свиней отправили из Ростовской области в Грузию

Перед отправкой донские специалисты тщательно проверили здоровье животных Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из Ростовской области в Грузию на прошлой неделе - с 5 по 9 декабря - отправили 1047 свиней. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, все сельхозживотные - экспортный товар. Получатели должны отправить парнокопытных на убой, мясо после этого пойдет на переработку.

Добавим, перед отправкой донские специалисты тщательно проверили здоровье животных, также ветеринарный контроль провели в местах таможенного оформления. Никаких болезней или нарушений не зафиксировали. Поставщики без каких-либо сложностей получили разрешение на вывоз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростовской области в Грузию отправили 88 тонн молока, мяса и рыбы

Весь товар полностью соответствовал требованиям страны-импортера (подробности)