В Ростовской области при столкновении «Рено» и «Хендай Н-1» пострадали четыре человека

В отношении водителя автомобиля «Рено Меган 3» возбуждено административное расследование о нарушении ПДД. Фото: Управление ГИБДД.

В Ростовской области возбудили административное расследование о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, в Волгодонске в понедельник, 12 декабря, 33-летний водитель, управляя транспортным средством «Рено Меган 3» без водительских прав, по предварительным данным, при движении по Морской улице не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Н-1».

В то время за рулем второго авто сидел 58-летний водитель. После столкновения машины продолжили движение в неуправляемом состоянии: «Хендай Н-1» наехал на неподвижное металлическое ограждение, а «Рено Меган 3» въехал в фасад здания. В результате пострадали сам водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля «Рено Меган 3», 57-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Н-1». Еще один пассажир автомобиля «Хендай Н-1» получил разовую медицинская помощь.

Сейчас в отношении водителя автомобиля «Рено Меган 3» возбуждено административное расследование о нарушении ПДД, повлекшем за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, за управление транспортным средством без прав, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

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