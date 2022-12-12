Вторник в Ростове будет ветреным и облачным, утром ожидается туман

Во вторник ночью и утром ожидается туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 13 декабря, в Ростове будет ветрено и пасмурно, возможен небольшой плюс на термометрах. Об этом сообщают донские спасатели.

Так, на сайте МЧС отмечается, что в донской столице во вторник ночью и утром ожидается туман, днем должно быть облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +2-6 градусов. Ветер прогнозируют преимущественно юго-восточный около 11 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что до 19 декабря в донской столице ожидаются осадки, мокрый снег и гололедица. С пятницы, 16 декабря, скорость ветра должна снизиться, а сами порывы, по прогнозу, сменят направление с восточного на южное.

Добавим, по региону завтра возможны небольшие и умеренные осадки, по северу и востоку они пройдут с мокрым снегом. Ветер местами может подниматься до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в среднем установится в районе от 0 до +5 градусов, при прояснениях ожидается до -3. Днем обещают от -1 до +4, по югу до +6 градусов.

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