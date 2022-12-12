Перед Новым годом в Ростовской области изменились цены на овощи и другие продукты

Картофель в магазинах ростовчане находили по 27 рублей за 1 кг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростова-на-Дону в декабре отметили изменение стоимости некоторых продуктов. Так, по словам очевидцев, картофель в магазинах они находили по 27 рублей за 1 кг, тогда как за тот же объем раньше платили около 20 рублей. Морковь в некоторых местах незначительно подорожала, и теперь продается по 30 рублей. При этом отмечается снижение цен на лук и капусту.

Насколько точны наблюдения ростовчан, и соблюдаются ли такие же цены в других торговых точках, неизвестно. Ростовстат пока не публиковал официальные данные за декабрь, однако итоги ноябрьского мониторинга уже известны.

Так, по данным аналитиков ведомства, в ноябре 2022 года картофель в среднем по Ростовской области стоил 30,27 рубля за 1 кг, морковь - 31 рубль, лук репчатый - 25 рублей, капуста - 24 рубля. Стоимость свежих огурцов составляла 127,88 рубля за 1 кг, помидоры покупали по 123,98 рубля.

Стоимость фруктов: виноград - 162 рубля, апельсины - 130 рублей, бананы - 99 рублей. Указали также ноябрьские цены на мясо: говядина - 468 рублей, баранина - 499 рублей, свинина - 321 рубль, куры мороженные - 168,47.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в преддверии Нового года подорожали продукты

В цене выросла рыба, сливочное масло и другие товары (подробности)