Ростовской консерватории имени Рахманинова исполнилось 55 лет

В стенах образовательного учреждения профессию получили более 10 тысяч специалистов. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области государственной консерватории имени Рахманинова исполнилось 55 лет. В честь юбилея провели праздничный вечер, на котором блистали ведущие солисты оперных театров страны. В том числе на сцене выступила заслуженная артистка России Агунда Кулаева, сообщают донские власти.

- Символично, что в год 100-летия российского джаза и в преддверии 150-летия Сергея Рахманинова мы отмечаем 55 годовщину Ростовской консерватории. Это учреждение зарекомендовало себя как самое лучшее в России, - отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Чиновник также вручил на праздничном вечере почетную грамоту, благодарность и благодарственное письмо лучшим работникам консерватории.

Добавим, за 55 лет консерватория выпустила более 10 тысяч специалистов, среди которых были восемь народных артистов России, 33 заслуженных артиста и 16 заслуженных деятелей искусств Российской Федерации, а также 20 заслуженных работников культуры.

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