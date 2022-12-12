В Ростове с 12 декабря открыли елочные базары и ярмарки

Праздничные деревья можно приобрести на елочных базарах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону с 12 декабря начали работать елочные базары и ярмарки. Приобрести праздничные деревья и другие новогодние атрибуты можно по следующим адресам:
- Фурмановская, 150
- Волкова/проспект Космонавтов
- площадь Карла Маркса
- площадь Ленина
Торговые точки с хвойными развернут также на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и ТЦ. Эти площадки не прошли согласований, но их работа находится на контроле властей, сообщил ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
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