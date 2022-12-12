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НовостиОбщество12 декабря 2022 20:26

В Ростове с 12 декабря открыли елочные базары и ярмарки

Торговые точки с хвойными развернут на официальных площадках и частных территориях
Ангелина СКИБА
Праздничные деревья можно приобрести на елочных базарах

Праздничные деревья можно приобрести на елочных базарах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с 12 декабря начали работать елочные базары и ярмарки. Приобрести праздничные деревья и другие новогодние атрибуты можно по следующим адресам:

- Фурмановская, 150

- Волкова/проспект Космонавтов

- площадь Карла Маркса

- площадь Ленина

Торговые точки с хвойными развернут также на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и ТЦ. Эти площадки не прошли согласований, но их работа находится на контроле властей, сообщил ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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