В Ростове с 12 декабря открыли елочные базары и ярмарки

Праздничные деревья можно приобрести на елочных базарах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с 12 декабря начали работать елочные базары и ярмарки. Приобрести праздничные деревья и другие новогодние атрибуты можно по следующим адресам:

- Фурмановская, 150

- Волкова/проспект Космонавтов

- площадь Карла Маркса

- площадь Ленина

Торговые точки с хвойными развернут также на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и ТЦ. Эти площадки не прошли согласований, но их работа находится на контроле властей, сообщил ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове у парка Горького собрали новогоднюю елку

Вечером зеленая красавица будет радовать горожан разноцветными огнями (подробности)