Губернатор побывал на стройплощадке будущего тракторного завода в Ростове-на-Дону

Стройка идет в соответствии с планами. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 12 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев ознакомился с ходом строительства тракторного завода в донской столице, сообщает сайт правительства региона.

Донскому главе рассказали, что производственный корпус площадью 61 тысячи кв. метров возведен уже на 70 %. Сейчас специалисты ведут монтаж кровли, наносится огнезащита. Параллельно возводят экспериментальный цех, центральную отгрузочную площадку и проходную. Часть необходимого оборудования приобрели, остальное закупят позже. Всего освоено более 3,3 млрд рублей.

- Стройка идет в соответствии с планами. Для поддержки предприятия мы приняли решения по корректировке наших преференций. С открытием завода будут решены вопросы трудоустройства молодых инженеров, - отметил Василий Голубев.

Добавим, на новом предприятии будут выпускать пять серий тракторов различной мощности и четыре вида дорожно-строительных машин. Планируется серийное производство до 5 тысяч машин в год планируют создать более 1 850 новых рабочих мест.

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