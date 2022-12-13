В Ростове изменили цвет новогоднего замка после жалобы горожан

Теперь замок будет гореть красно-синими огнями. Фото: "Подслушано Ростов"

В Ростове-на-Дону заменили цвета новогоднего замка после жалобы жителей. Об этом стало известно из городских соцсетей.

Очевидцы сняли, как рабочие меняли цвета одной из новогодних декораций. Так, замок вместо желто-синих цветов теперь будет радовать горожан красно-синими огнями. Отметим, что ростовчанам не понравились первоначальные цвета. Горожане начали массово жаловаться в социальных сетях и просили заменить оттенки. Администрация города занялась этим вопросом.

Отметим, что в Ростове это не первый раз, когда меняют цвета новогодних декораций.

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(Подробности)