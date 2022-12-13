В Ростовской области синоптики прогнозируют дождь со снегом с 13 декабря

В среду в некоторых районах области может выпасть снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области с 13 декабря синоптики прогнозируют дождь со снегом. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
Со вторника начнется ухудшение погодных условий. Столбики термометра покажут +5 градусов. Днем ожидаются дожди и пасмурная погода. Вечером температура опустится до +1.
В среду в некоторых районах области может выпасть снег. Столбики термометров покажут днем всего +3 градуса. Вечером прогнозируется +1.
В четверг установится аналогичная погода, но без осадков. В пятницу вновь пройдут дожди и продлятся все выходные. Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать ДТП.
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