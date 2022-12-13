Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 7:22

Ростовский аэропорт Платов останется закрытым как минимум до 21 декабря

Росавиация продлила запрет на вылеты в 11 аэропортов страны
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Авиаперевозчикам и пассажирам посоветовали воспользоваться альтернативными аэропортами.

Авиаперевозчикам и пассажирам посоветовали воспользоваться альтернативными аэропортами.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росавиация продлила запрет на выполнение полетов в донской аэропорт Платов вплоть до 21 декабря. Об этом говорится на сайте Агентства.

Ограничение будет действовать до 03:45 часов 21 декабря. Также будут ограничены перелеты еще в 10 других авиагаваней России. Среди них: Краснодар, Курск, Воронеж, Геленджик, Липецк, Анапа, Белгород, Брянск, Симферополь и Элиста.

Авиаперевозчикам и пассажирам посоветовали воспользоваться альтернативными аэропортами. Совершать полеты можно через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет полетов из ростовского аэропорта Платов продлили до 12 июня

Перевозку пассажиров рекомендуют организовывать через другие аэропорты (подробнее)