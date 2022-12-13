Ростовский аэропорт Платов останется закрытым как минимум до 21 декабря

Авиаперевозчикам и пассажирам посоветовали воспользоваться альтернативными аэропортами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росавиация продлила запрет на выполнение полетов в донской аэропорт Платов вплоть до 21 декабря. Об этом говорится на сайте Агентства.

Ограничение будет действовать до 03:45 часов 21 декабря. Также будут ограничены перелеты еще в 10 других авиагаваней России. Среди них: Краснодар, Курск, Воронеж, Геленджик, Липецк, Анапа, Белгород, Брянск, Симферополь и Элиста.

Авиаперевозчикам и пассажирам посоветовали воспользоваться альтернативными аэропортами. Совершать полеты можно через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

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