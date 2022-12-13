В Азовском районе в ДТП пострадал 27-летний водитель

В результате столкновения водителю автомобиля БМВ была оказана разовая медпомощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в аварии пострадал 27-летний мужчина. ДТП произошло 12 декабря около 21:35 на трассе "Ростов-Азов".
По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель "БМВ" двигался со стороны Ростова в сторону Азова. Из-за неблагоприятных погодных условий мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
В результате столкновения водителю автомобиля БМВ была оказана разовая медпомощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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