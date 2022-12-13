Торговый центр «Горизонт» заменит четыре крупных западных бренда на отечественные

В ТРЦ Горизонт откроют свои магазины сразу нескольких российских брендов. Фото: пресс-служба ТРЦ Горизонт.

Весной 2023 года в торгово-развлекательном центре «Горизонт» откроется магазин, который заменит ушедшую из России шведскую сеть H&M. Также в ТРЦ откроются и другие локальные и международные бренды, пройдут громкие события совместно с местным кинотеатром. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Так, здесь откроют магазины сразу нескольких российских брендов. Весной 2023 года начнет свою работу магазин бренда LIME на площади в 2 тысячи квадратных метров. Как сообщили представители бренда, дизайн пространства воплотит в себе актуальные тренды оформления торговых залов — минимализм, обтекаемые формы, сочетание разных текстур и материалов. В магазине будет представлена женская одежда, обувь, аксессуары. В перспективе планируется запуск мужского и детского направлений.

Также в 2023 году откроется первый в Ростове-на-Дону магазин бренд EMKA. Как отметили в компании, для Emka это важный шаг, расширяющий присутствие в южном регионе. Уже в декабре 2022 года в торговом центре откроется первый оффлайн магазин ростовского бренда детской одежды DNK Kids на площади 160 квадратных метров и Acoola на площади 175 квадратных метров. В начале 2023 года свои двери распахнет Kapika на площади 100 квадратных метров.

А вот уже действующий на территории ТЦ бренд 2Mood в конце года увеличил площадь магазина с 50 квадратов до 400 квадратов. Вместо кафе Starbucks площадью 300 квадратных метров заработал новый российский гастрономический бренд Stars Coffee. Помимо российских марок в торговом центре появляются и международные бренды. Так, в 2022 году заработали магазины брендов Ruck&Maul, Marc O’Polo и Columbia.

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