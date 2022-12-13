В Ростове-на-Дону с 14 декабря ограничат движение по двум улицам

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове ограничат движение на двух улицах с 14 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.

Ограничения продлятся до 15 февраля. Движение будет ограничено на участке улицы Нариманова от переулка Марксистского до улицы Пришкольной. Автомобилисты также не смогут проехать в переулке Марксистском от строения № 9 до дома № 1А. Причиной временного ограничения стали работы по реконструкции канализационного коллектора.

Водители также не могут проехать по улице Тибетской. Там движение будет приостановлено от строения № 20 до улицы Пришкольной. На этом месте будет проводится реконструкция водопровода.

Водителям стоит заранее подумать о своем маршруте.

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(Подробности)