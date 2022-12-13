В Ростовской области машина сбила 44-летнюю женщину

Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящему проезжую часть. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске утром 13 декабря в районе дома 20 по проспекту Курчатова водитель «Хендэ Акцент», по предварительным данным, сбил 44-летнюю женщину. Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция призвала водителей строго соблюдать требования ПДД и напомнила, что приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и полностью остановиться перед переходом.

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