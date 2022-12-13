Блогерам Ростовской области показали как готовят и тренируют оперативный персонал на атомной станции

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС прошел блог-тур для авторов собственных каналов и пабликов в социальных сетях. В нем приняли участие журналисты и лидеры общественного мнения Донского региона, которые отметились публикациями на общественно значимые темы.

Участники тура смогли увидеть работу атомной станции с необычного ракурса и понаблюдать за подготовкой персонала, отвечающего за безопасность.

- Сегодня атомная энергетика — это отрасль, которая работает максимально прозрачно и открыто. Мы готовы говорить с общественностью и журналистами на любые темы, касающиеся работы атомной станции. Один из важнейших вопросов, который лежит в основе работы предприятия — это подготовка персонала. И сегодня мы раскрыли для гостей особенности нашей «кухни», - рассказал заместитель директора по управлению персоналом атомной станции Михаил Рябышев.

Фото: Ростовская АЭС

- На атомной станции нам показали как готовят и поддерживают квалификацию специалистов, рассказали, какие ресурсы закладывают в обеспечение безопасности и надежности атомной станции, - отметил участник блог-тура член Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

В учебно-тренировочном подразделении блогерам продемонстрировали, как операторы работают на полномасштабных тренажерах блочных щитов управления. В ходе тренировки оперативники отрабатали поставленные задачи с учетом дополнительных, от 5 до 15, вводных.